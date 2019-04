Genoa - Inter 0-4. Pesante ko dei rossoblu al Ferraris

Genova - Genoa Radu; Pereira, Zukanovic, Romero, Pezzella; Lerager, Rolon, Radovanovic; Sturaro; Kouamé, Sanabria. All. Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Lakicevic, Biraschi, Mazzitelli, Veloso, Bessa, Lazovic, Lapadula, Pandev, Favilli.



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti. A disp: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Dakbert, Borja Valero, Vecino, Joao Mario, Salcedo, Baldè, Candreva, Colidio.



Arbitro: Mariani di Aprilia



Primo Tempo

09' Lancio di Perisic per Icardi, palla lunga para Radu



11' Destro di Perisic murato da un difensore del Genoa



12' Conclusione di Nainggolan, para Radu



13' Destro di Politano alto



14' Ammonito Lerager per gioco scorretto



15' Gol Inter Asanmoah imbecca Gagliardini che batte Radu



20' Palo colpito da Icardi davanti a Radu



24' Cross di Nainggolan, Zukanovic manda in corner



27' Giallo ad Asamoah per fallo su Sanabria



28' Colpo di testa di Kouamè, palla fuori



34' Tiro di Perisic debole



36' Giallo a Zukanovic



39' Rosso a Romero e rigore per l'Inter per fallo su Icardi



40' Gol Inter Icardi dal dischetto, Radu battuto



43' Fuori Sanabria, dentro Biraschi



46' Finisce il primo tempo con il Genoa sotto 2-0



Secondo Tempo

9' Gol Inter Icardi lancia Perisic che batte Radu



19' Fuori Sturaro, dentro Bessa



21' Conclusione di Pezzella deviata in corner



28' Tiro di Politano, Radu manda in corner



33' Radu anticipa Icardi lanciato da Nainggolan



36' Gol Genoa Gagliardini di testa, Radu non tiene la palla che si insacca



38' Fuori Radovanovic, dentro Mazzitelli



45' Finisce qui il Genoa perde 4-0 contro l'Inter