Genova - Mauro Icardi torna tra i convocati: l’attaccante argentino dell’Inter sarà presente al Ferraris nella sfida contro il Genoa in programma domani alle 21 e scenderà in campo dal primo minuto.



L’allenatore Luciano Spalletti ha spiegato così in conferenza stampa la decisione: «Determinante il lavoro di Marotta per arrivare a una soluzione. Ripartiamo con tutta la rosa unita per raggiungere la qualificazione alla Champions League».