Genova - E' scattata la prevendita per la gara del Ferraris tra Genoa - Inter in programma mercoledì 3 aprile alle 21. I biglietti si possono acquistare al Ticket Office in via al Porto Antico 4, aperto pure domenica dalle 10 alle 19 (chiusura lunedì) e dalle ore 10 di lunedì nelle rivendite Ticketone e on line su www.sport.ticketone.it.



Prezzi Base (*Under 16)

Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40 euro)

Distinti: 40 euro (*20 euro)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)