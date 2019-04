Genoa - Inter, Prandelli: «Dobbiamo lottare per questi colori»

Disamina del tecnico rossoblu dopo la sconfitta casalinga per 4-0

Genova - «Dobbiamo fare pochi calcoli e guardare in casa nostra, non siamo ancora salvi. L’Inter ha fatto una gara perfetta e non lo abbiamo mai ostacolato. Unico rammarico il rosso a Romero a pochi minuti dal termine del primo tempo»: disamina lucida da parte dell’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della sconfitta contro i nerazzurri nel turno infrasettimanale al Ferraris.



Classifica - «Spalletti merita i complimenti, la sua squadra non ci ha permesso di fare nulla di quanto preparato in settimana. Non dobbiamo guardare in casa di altri ma pensare a noi, c’è da lottare per questa maglia».