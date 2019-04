Genoa - Inter, Prandelli: «Vicenda di Udine chiusa. Con i nerazzurri serve una gara perfetta»

Mercoledì turno di campionato. Torna disponibile Sanabria

Genova - «I giocatori hanno capito di aver sbagliato. Ieri sono arrivato a Pegli e i calciatori si sono scusati, quindi per me la vicenda è chiusa»: lo ha affermato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della gara contro l’Inter di mercoledì sera alle 21.



Rabbia - «Le discussioni accese possono esserci durante la settimana. Piacevolmente ho ascoltato i giocatori e ho detto quello che pensavo. La multa verrà devoluta al Gaslini perché abbiamo un rapporto straordinario».



Campionato - In merito alla sfida contro i nerazzurri Prandelli ha aggiunto: «Sono convinto di una reazione da parte della squadra. I valori sono diversi, noi lottiamo per la salvezza loro per la Champions. Ma nel calcio, se la squadra entra in campo concentrazione, determinazione e idee, le partite sono aperte».



Al posto di Criscito è pronto Pezzella mentre Sanabria è a disposizione. Detto ciò fino all’ultimo non dirà chi scenderà in campo».