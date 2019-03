Genoa - Juventus 0-0. Rigore non dato al grifone

Genova - Genoa: Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamè. All. Prandelli. A disp: Jandrei, Marchetti, Gunter, Biraschi, Pezzella, Lakicevic, Veloso, Sturaro, Mazziteli, Bessa, Lapadula, Dalmonte, Pandev.



Juventus Perin; Caceres, Rugani, Bonucci; Cancelo, Emre Can, Bentacur, Sandro; Dybala, Mandzukic. All.Allegri. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Spinazzola, Nicolussi, Matuidi, Bernardeschi, Kastanos, Mavididi, Kean.



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Primo Tempo

2' Conclusione di Kouamè, è corner



3' Giallo a Romero per atterramento su Cancelo



5' Giallo a Pjanic per fallo su Criscito



10' Tiro di Kouamè sul fondo



16' Sanabria calcia, Perin respinge. Genoa vicino al vantaggio



23' Giallo a Caceres per fallo su Lazovic, secondo ammonito in casa Juventus



29' Calcio di rigore non concesso al Genoa per fallo di mano di Cancelo su colpo di testa di Kouamè



32' Rabbia tra i giocatori del Genoa per la decisione dell'arbitro



35' La Juventus preme alla ricerca del gol



41' Cross troppo lungo per Sanabria, Perin c'è e blocca



43' Genoa ancora pericoloso con Rolon che spreca calciando di piatto



45' Saranno 2' di recupero



47' Finisce il primo tempo al Ferraris sul puntegio di 0-0