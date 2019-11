Genova - Alla fine l’attaccante del Genoa Christian Kouamè non partirà in anticipo per la Coppa d’Africa Un23: la società rossoblu è riuscita ad accordarsi con la Costa d’Avorio per rinviare la partenza e così il giocatore sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore Thiago Motta. Per il tecnico una pedina in più in vista della delicata sfida salvezza contro l’Udinese in programma domenica alle 15 al Ferraris.



La punta non sarà però presente al San Paolo sabato 9 novembre alle 20.45 ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Kouamè tornerà a disposizione dei compagni per prepararsi alla gara contro la Spal prevista il 25 novembre alle 20.45.