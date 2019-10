Genova - Niente Udinese e Napoli per l’attaccante del Genoa Christian Kouamè. Il motivo è legato alla convocazione ricevuta dalla sua Nazionale, la Costa d’Avorio Under 23 impegnata in Coppa d’Africa in programma dall’8 al 22 novembre.



Il giocatore sarà a disposizione del Ct già da domani per preparare il torneo. Il ritorno al Genoa di Kouamè è previsto dopo lo stop del campionato per le Nazionali: nell’occasione il club rossoblu tornerà in campo lunedì 25 novembre alle 20.45 contro la Spal.