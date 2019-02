Genoa - Lazio, Prandelli: «Mai mollare, il cammino è lungo»

Il tecnico del Genoa commenta il secondo successo della sua gestione al Ferraris

Genova - «Nel primo tempi la squadra non ha fatto male ma eravamo meno convinti e sulle seconde palle non abbiamo accorciato bene. Nella ripresa, invece, i ragazzi sono scesi determinati per ribaltare il risultato»: lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara vinta 2-1 dal Genoa contro la Lazio.



Salvezza - «In questo momento il nostro obiettivo è cercare di abbandonare velocemente la zona brutta, perché basta una partita per rimettere tutto in discussione. Si stanno però buttando le basi per un progetto importante».



Tifosi - Prandelli ha poi parlato del pubblico: «Straordinario come sempre. Se stiamo tutti uniti si crea un’alchimia magica».