Genoa - Lazio, Prandelli: «Vogliamo i tre punti»

Il tecnico ha poi aggiunto: «Il Ferraris deve incutere timore agli avversari»

Genova - «Voglio vedere una squadra coraggiosa pronta a vincere. Non mi piace che si parli delle assenze dell’avversario, a me interessa l’atteggiamento da parte dei ragazzi»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida contro la Lazio in programma domani alle 15 al Ferraris.



Stadio - «Vogliamo fare una grande prestazione per iniziare questo finale di stagione in maniera veramente importante e far ritornare il Ferraris un fortino che può incutere paura agli avversari. Stiamo lavorando molto su tanti aspetti per non tralasciare nulla al caso».



Singoli - Il mister rossoblu ha poi analizzato la posizione di alcuni suoi giocatori: «Pandev è un punto di riferimento e ha motivazioni alte. Può essere una mina vagante per gli avversari. Rolon invece ha attitudine a giocare con aggressività e poi attendo a lottare con noi anche Lapadula».