Genoa, le prime parole di Radu, Vodisek e Lakicevic

Presentati oggi i nuovi acquisti rossoblu a Pegli

Genova - A mezzogiorno sono stati presentati a Pegli i nuovi acquisti del Genoa: Mazzitelli, Radu, Vodisek e Lakicevic. Presente anche l'esterno genoano Lazovic a fare da traduttore per Lakicevic e Vodisek.

Rok Vodisek, portiere sloveno classe 98, esordisce ringraziando la dirigenza genoana «è un sogno giocare in serie A nel Genoa. Ringrazio il presidente Preziosi e tutta la dirigenza». Sul suo stile di gioco: «Mi ispiro ad Handanovic! E’ uno dei più forti portieri al mondo: per me è un esempio e spero di raggiungere i suoi livelli lavorando duro. Cercherò di imparare da Marchetti che ha fatto una grande carriera».

Il difensore serbo Ivan Lakicevic si dice molto felice dell'approdo a Genova:«Sono un giocatore che dà il massimo, so difendere ed attaccare. So che grandi giocatori come Milito hanno giocato qui [...] Sono molto felice di essere al Genoa».

Ionut Radu, portiere romeno classe '97, parte dalla sua esperienza ad Avellino:«Mi ha fatto crescere. Quest’anno dipenderà da me: dovrò impegnarmi al massimo per convincere il mister». Come per Vodisek il portiere dell'Inter è il modello da seguire «Ho incontrato Handanovic, è un professionista vero. Il mio idolo è De Gea: mi ispiro sempre a lui».