Genova - Rottura del legamento crociato: è la diagnosi degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante del Genoa Christian Kouamè. Il giocatore stava disputando la Coppa d’Africa U23 con la Costa d’Avorio quando nella sfida contro il Sudafrica è stato costretto a uscire prima della mezz’ora per uno scontro di gioco.



Per la punta ivoriana è previsto lunedì l’intervento chirurgico a Villa Stuart prima della riabilitazione e il ritorno in campo probabilmente in primavera. Una brutta tegola in attacco per Thiago Motta che in vista della sfida di Ferrara contro la Spal dovrà inventarsi chi schierare in attacco con Pinamonti.