Genoa - Milan, accordo raggiunto per Piatek

In rossoblu potrebbero finire Bertolacci e Haljlovic

Genova - Accordo Genoa - Milan per Piatek: l'attaccante polacco passa in rossonero per 35 milioni più bonus. Si chiude così con 13 gol nel girone di andata l'esperienza del calciatore in rossoblu. La formalizzazione dell'accordo avverrà probabilmente martedì.



I due club hanno poi parlato di alcune contropartite: al momento un giocatore che potrebbe andare a rinforzare la rosa del Genoa è Haljlovic che con Gattuso non ha trovato spazio in campionato ma solo in Europa League.