Genoa - Milan, la richiesta del Comune alla Lega: «Si torni alle 21»

Intanto i tifosi annunciano di disertare lo stadio nel caso la sfida rimanesse alle 15

Genova - Il Comune di Genova ha scritto alla Lega di far disputare Genoa – Milan lunedì 21 gennaio alle 21 come precedentemente disposto. La decisione «è maturata in considerazione dell'attuale difficile situazione della viabilità, aggravata dallo sciopero del Trasporto pubblico locale proclamato per quel giorno. Ma non è tutto, tra le difficoltà anche l’ubicazione dello stadio e le problematiche che si potrebbero creare per i cittadini e gli operatori commerciali in diverse zone della città».



Il match del Ferraris è stato anticipato per motivi di ordine pubblico, alle 15 su disposizione dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive in seguito alle indicazioni del ministro dell'Interno Salvini.



Intanto i tifosi del Genoa annunciano che se la sfida fosse confermata lunedì pomeriggio «non daranno vita ad alcuna forma di tifo organizzato, non saranno esposti striscioni e sarà lasciato deserto lo spazio occupato a ogni gara». «I tifosi e la città meritano rispetto – proseguono i supporter rossoblu – non subiremo in silenzio».