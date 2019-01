Genoa - Milan, Prandelli: «Dobbiamo avere coraggio»

Su Piatek: «Parlerò soltanto quando arriverà un annuncio ufficiale»

Genova - «Sarà una partita impegnativa e dai ragazzi mi aspetto coraggio. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e vogliamo portare a casa punti»: l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha inquadrato così la sfida contro il Milan in programma lunedì alle 15.



Assenti - Contro i rossoneri Prandelli non avrà due pedine: «Hiljemark e Sandro sono out mentre Veloso sta bene ed è un giocatore ritrovato. Comunque domani sciolgo tutti i dubbi di formazione. Zukanovic? Resta qua perché può ricoprire più ruoli».



Attacco - Prandelli ha poi parlato di Piatek e delle voci di una cessione imminente: «Prima di parlare di addio voglio attendere l’ufficialità. Io in questo momento sto pensando a sostituirlo visto che lunedì è squalificato».