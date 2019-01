Genoa - Milan, Prandelli: «La sfida alle 15? Una mancanza di rispetto per i tifosi e la città»

L'allenatore rossoblu si sofferma sulla gara in programma lunedì

Genova - «Non c'è stato rispetto per i 18mila abbonati ma anche per le scuole, i negozi, la gente che lavora e la città che vive un periodo particolare dopo il crollo di ponte Morandi. La decisione di giocare lunedì alle 15 ha fatto sì che abbiano perso tutti»: lo ha dichiarato al sito ufficiale della società l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli commentando lo spostamento della gara contro il Milan.



Scelta - «Sono preoccupato di trovare uno stadio vuoto, sì, di sentirci stranieri in casa nostra. Nel totale rispetto delle ragioni di chi non entrerà allo stadio, penso a come fare arrivare gente per una partita così importante».