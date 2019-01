Genoa - Milan, scritte di protesta in varie zone della città e i tifosi: «Andiamo al lavoro»

I supporter rossoblu hanno deciso di non entrare al Ferraris

Genova - Striscioni di protesta sono comparsi nella notte allo stadio Luigi Ferraris e in altre parti della città in vista della partita Genoa – Milan in programma lunedì alle 15.



Rabbia - La decisione da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive di non riportare la gara alle 21 come deciso precedentemente ha provocato critiche non solo tra i tifosi ma anche in altre parti di Italia. Intanto i tifosi del Genoa tramite una nota hanno dichiarato che saranno al lavoro e diserteranno la partita.