Genoa, Motta: `Per battere l´Udinese? Serve una grande gara`

Genova - “Voglio una grande prestazione, contro l’Udinese sarà una partita tosta e difficile”: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta alla vigilia della gara contro i friulani, guidati da Luca Gotti, in programma domani alle 15 al Ferraris.



Il mister rossoblu ha svelato una news: “Jagiello in allenamento sta facendo bene, potrebbe essere inserito dall’inizio. Detto ciò le prossime ore mi aiuteranno per valutare chi mandare in campo, anche in virtù delle tante gare ravvicinate”.



Motta ha poi concluso parlando dell’Udinese: “Dovremo stare attenti perché troveremo una squadra di qualità composta da giocatori in grado di metterti in difficoltà".