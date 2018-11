Genoa - Napoli 1-2. Terza sconfitta consecutiva per i rossoblu

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Hiljemark, Veloso, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Juric. A disp: Vodisek, Russo, Zukanovic, Gunter, Lopez, Mazzitelli, Omeonga, Pereira, Medeiros, Lapadula, Dalmonte, Pandev.



Napoli-: Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All.Ancelotti. A disp: Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Ruiz, Rog, Diawara, Mertens, Ounas.



Arbitro: Rosario Abisso



Primo Tempo

3' Lancio per Romulo, palla che termina sul fondo



5' Cross di Allan dalla destra, Zielinski colpisce di testa ma Romulo devia ed è corner



9' Destro di Piatek, palla fuori



11' Conclusione di Hamsik di sinistro, palla alta sopra la traversa



11' Palo di Insigne dalla distanza. Il pallone torna in campo e Mario Rui manda fuori



19' Zielinki calcia e Biraschi evita il peggio, è corner



20' GOL GENOA Romulo dalla destra, Kouamè di testa batte Ospina



25' Mancino di Hiljemark, palla fuori



30' Destro a giro di Piatek, palla lontano dalla porta



35' Mancino di Allan respinto dalla difesa



36' Salvataggio di Radu su Milik che calcia da pochi passi, il Genoa resta sull'1-0



38' Piatek colpisce debolmente di testa, Ospina para



41' Cross di Biraschi, Ospina anticipa Piatek



42' Mancino di Mario Rui, il pallone termina lontano dai pali di Radu



46' Finisce il primo tempo al Ferraris con il Genoa in vantaggio sul Napoli



Secondo Tempo

Dentro Mertens e Ruiz al posto di Milik e Zielinski



5' Conclusione di Mertens deviata in corner



8' Mario Rui calcia di potenza, Mertens si un soffio non ci arriva e il pallone finisce fuori



10' Conclusione improvvisa di Mertens a giro, palla sul fondo



13' Si torna a giocare dopo lo stop per pioggia



16' Destro di Hiljemark alto



18' Gol Napoli Fabian Ruiz di sinistro, Radu è battuto



22' Destro di Insigne, Radu manda in corner



29' Kouamè alto sulla traversa



32' Giallo a Bessa per gioco scorretto



33' Fuori Hiljemark, dentro Mazzitelli



40' Giallo a Omeonga per fallo di mano



42' Gol Napoli Albiol di petto bravo a sfruttare una indecisione della difesa. Protesta di Criscito che viene ammonito



47' Episodio dubbio in area di rigore per un intervento di Mario Rui su Mazzitelli ma Abisso fa proseguire



48' Giallo a Mazzitelli per gioco scorretto



49' Finisce qui, il Genoa gioca una buona gara ma viene punito da un' autorete