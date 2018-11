Genoa-Napoli, Piatek torna titolare e sulla mediana potrebbe partire Veloso

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli, questa sera alle 20.30

Genova - Un'altra partita ad alto coefficiente di difficoltà per Ivan Juric che questa sera al Ferraris incontra Ancelotti, con il suo Napoli che arriva dal pareggio di martedì contro il Psg. La situazione di classifica non è ancora allarmante, ma l'imbarcata presa contro l'Inter e la contestazione dei tifosi a Preziosi richiedono una prestazione convincente per spazzare via un po' di nubi. Juric, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno di Piatek titolare e farà coppia con Kouamé. Incertezze a centrocampo su chi sostituirà Sandro: verosimilmente uno tra Veloso e Mazzitelli.



GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Pereira, Romulo, Veloso (Mazzitelli), Bessa, Lazovic, Piatek, Kouamé



NAPOLI (4-4-2): Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj, Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski, Insigne, Milik