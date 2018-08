Continua la telenovela Bertolacci

Genova - Domenica sera il Genoa sfida il Milan per la prima partita di campionato e non si sa ancora in quale schieramento sarà Andrea Bertolacci.



Non è un mistero che il giocatore vorrebbe tornare a Genova dopo il prestito della scorsa stagione e sarebbe proprio quel centrocampista che Ballardini chiede. Bertolacci pare essere fuori dal progetto tecnico di Gattuso e tuttomercatoweb riporta che le due dirigenze siano in contatto in questi giorni.