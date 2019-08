Genoa, Pajac a disposizione di Andreazzoli

Genova - Primo allenamento sui nuovi campi del Centro Signorini per il Genoa in vista dell’esordi contro la oma, domenica alle 20.45 all’Olimpico. Davanti al presidente Preziosi, mister Andreazzoli ha diretto una seduta iniziata con l’attivazione muscolare, proseguita con una serie di corse e rifinita con partitelle a tema.



Da segnalare l’esordio di Marko Pajac, l’ultimo innesto. E il rientro di Pandev ristabilitosi dalla contusione che gli aveva negato il match di Coppa. Oggi è fissata un’altra seduta al Centro Signorini, ancora a porte chiuse, a causa della necessità della messa in sicurezza dell’impianto.



