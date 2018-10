Genoa - Parma 1-3. Rossoblu ko in casa, non basta Piatek

Genova - Genoa Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pereira, Sandro, Hijlemark, Lazovic; Medeiros; Kouamè, Piatek. All. Ballardini. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Gunter, Rómulo, Lapadula, Mazzitelli, Pandev, Bessa, Dalmonte, Lakicevic, Favilli, Zukanovic.



Parma Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio. All.D'Aversa. A disposizione: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Deiola, Ciciretti, Gazzola, Camara, Di Maggio, Biabiany, Sprocati, Bastoni.



Arbitro Chiffi



Primo Tempo

6' GOL GENOA Lazovic dalla sinistra e Piatek di testa colpisce il pallone che prima termina sul palco e poi in gol



11' Parma pericoloso con Di Gaudio ma il giocatore spara alto



15' Gol Parma Angolo per i ducali e Rigoni da pochi passi sfrutta una indecisione di Radu e insacca sotto la Nord. Poi non esulta



21' Lazovic calcia da fuori area, Sepe non trattiene e palla in corner



24' Tiro di Lazovic, Sepe spedisce in corner



25' Palo colpito da Piatek di testa. Il pallone poi viene salvato da Sepe sulla linea



27' Gol Parma Siligardi a giro, palla che si insacca all'angolino alto dove Radu non può arrivare



30' Gol Parma Cross dalla sinistra di Barillà e Ceravolo di testa batte Radu



36' Annullato gol a Criscito per fuorigioco



37' Stulac calcia, Radu c'è



41' Destro di Kouamè alto



42' Conclusione di Piatek, para Sepe



48' Finisce qui il primo tempo con il Genoa sotto di due gol



Secondo Tempo

3' Bessa sfiora, Sepe para



7' Tiro di Favilli, para Sepe



8' Tiro di Ceravolo deviato in corner



9' Ceravolo di testa, Radu devia



18' Bessa calcia ma Sepe c'è e fa sua la sfera



27' Cross di Kouame, para Sepe a terra



31' Cross di Criscito, Kouamè manda alto



35' Tiro di Bessa, Sepe manda in corner



38' Favilli calcia da posizione defilata, Sepe manda in angolo



48' Finisce qui, il Genoa cede 3-1 al Parma