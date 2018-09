Genoa - Parma, scatta la vendita dei biglietti

Genova - Scatta domani la vendita dei tagliandi per Genoa – Parma in programma domenica 7 ottobre alle 12.30. I biglietti saranno reperibili a partire da domani, sabato 29 settembre, al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (ore 10-19, chiuso solo lunedì). Martedì aprirà invece la prevendita nelle ricevitorie Listicket e su www.listicket.com.



Under 14 – Gli Under 14 avranno accesso gratuito allo stadio, limitatamente ai settori Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office entro la giornata di sabato 6 ottobre. L’ingresso al Ferraris è subordinato all’accompagnamento di un adulto.



Under 8 – I giovani sotto gli 8 anni potranno ritirare, sempre al Ticket Office, un titolo di accesso gratuito per tutti i settori dello stadio entro sabato 6 ottobre. Il giorno del match i tagliandi saranno acquistabili alle biglietterie di Marassi al costo simbolico di 1 euro.



Prezzi – (*tariffa ridotta 8-16 anni)

Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40)

Distinti 30 euro (*15)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)