Genova - Penultimo allenamento a Pegli per il Genoa in vista della sfida contro la Spal: Cesare Prandelli che dovrà rinunciare a Veloso squalificato e Sturaro infortunato non ha ancora sciolto i dubbi per il ruolo di centrocampista centrale.



Ogni valutazione verrà fatta nella seduta di domani dopo la conferenza stampa del tecnico rossoblu. Il gruppo lascerà Genova nel primo pomeriggio per anticipare di un giorno il ritiro in Emilia.