Genoa, Perinetti fa il punto sul mercato

Cosa aspettarsi dagli ultimi giorni di mercato dei rossoblu?

Genova - Giorgio Perinetti, dg rossoblu, ha parlato della chiusura del mercato genoano a Tuttomercatoweb. Ha precisato che il mercato in entrata si può considerare concluso: «Con gli arrivi di Lisandro Lopez e Rolon abbiamo completato l'organico. Il presidente Preziosi ha fatto grandi sforzi quest'anno». Ringrazia Preziosi per i grandi sforzi di quest'anno sul mercato - specialmente per Favilli - e precisa che potrebbero esserci nuovi arrivi in caso di partenza di Laxalt: «se resterà in Italia vorrei che vestisse la maglia del Genoa, dall'estero arrivano le richieste per lui».

Non è un mistero che Laxalt desideri giocare altrove la prossima stagione - probabilmente Zenit che ha offerto 18 milioni al Genoa e 2,5 al giocatore - e il club sonda il terreno per un ritorno di Luca Antonelli dal Milan. Con il Milan si continua sempre a trattare per Bertolacci che vorrebbe "tornare alla base", ma si scontra con la volontà di Gattuso di averlo per la prossima stagione.

Continua il mercato in uscita. Asencio andrà in prestito al Benevento in serie B, ufficializzato oggi con un comunicato della società campana. Il futuro di El Yamiq sembra essere in Turchia, Antalyaspor o Rizespor. Per Rossettini e Lapadula si sta facendo avanti il Parma. Galabinov ha richieste sia in Grecia che in Italia.