Genoa, più vicino l´addio di Prandelli: in pole c´è Andreazzoli

La prossima settimana dovrebbe sciogliersi il nodo allenatore

Genova - Andreazzoli sarebbe il nome prescelto da Enrico Preziosi per guidare il Genoa la prossima stagione al posto di Cesare Prandelli.



Il tecnico bresciano dopo i primi contatti con i dirigenti la scorsa settimana per impostare la nuova stagione, avrebbe dovuto incontrare il presidente Preziosi già in questi giorni ma l'incontro sarebbe stato rimandato alla prossima settimana. Dalla scelta dell’allenatore partirà poi il mercato del Genoa al momento ancora in stand by.