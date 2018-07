Genoa, presentata la maglia da trasferta

La nuova divisa presentata in occasione del lancio della nuova campagna abbonamenti

Genova - In occasione del lancio della nuova campagna abbonamenti del Genoa CFC che quest’anno ha come protagonista l’attore Ignazio Oliva, grande tifoso del Grifone, Lotto Sport Italia, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero, e il Club più antico d’Italia hanno presentato la nuova divisa away per la prossima stagione sportiva.



Elementi - Storia e innovazione sono gli elementi distintivi della nuova maglia per le trasferte che presenta un elegante look total white ornato dalle tradizionali fasce centrali rosso-blu che sfumano verso il bianco della maglia creando un delicato effetto degradé. Dal punto di vista tecnico la divisa alterna due materiali che garantiscono massimo comfort e leggerezza durante la performance: la maglia è realizzata nell’innovativo Poly D/S Striped, un tessuto in microfibra con struttura a costina e con intreccio filato molto particolare, mentre le maniche e i pantaloncini sono realizzate in Poly Stretch 145, un tessuto in microfibra dalla texture uniforme, setosa e morbida.



Dettagli - Ad impreziosire la divisa i dettagli: il colletto con scollo alla coreana e con bottone singolo e la finta corta di colore blu a contrasto, tagliata sulla parte finale, richiamano in diagonale gli spacchetti di colore blu sul fondo maglia. Nella lunetta sul retro del colletto è impresso l’anno 1893 della fondazione. Il logo con il simbolo del Grifone è applicato al centro della maglia ed è impreziosito dalla scritta sottostante “Il Club più antico d’Italia”. Completano l’outfit lo short di colore bianco e i calzettoni bianco e blu con banda verticale lungo il polpaccio. La nuova maglia è disponibile presso il Genoa Museum and Store al Porto Antico di Genova e sul nuovo portale e-commerce del Club.