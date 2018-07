Genoa, presentata la terza maglia

I giocatori l'hanno indossata nel triangolare disputato a Magdeburgo

Genova - Dopo le presentazioni delle divise Home, Away e del kit portieri per la stagione sportiva 2018/2019, ha debuttato anche la terza maglia del Genoa CFC firmata Lotto Sport Italia, che i giocatori del Grifone hanno indossato nel triangolare disputato a Magdeburgo contro il club locale e lo Swansea City FC.



La nuova terza maglia, che combina design e tradizione, riprende il classico quattro quarti della maglia home reinterpretandolo nelle tonalità del blu-avio. La sfumatura centrale effetto-pixel crea un delicato effetto degradé. Il collo, bordo delle maniche e gli spacchetti sono a contrasto in rosso anticato. Dal punto di vista dei materiali impiegati, la divisa combina due materiali: la parte centrale della maglia è realizzata nell'innovativo tessuto Polyester Camouflage, costituito da due filati a contrasto lucido e opaco con lavorazione jacquard che mettono in risalto il disegno camouflage, mentre le maniche e gli shorts sono realizzati in tessuto stretch in microfibra dalla texture uniforme, setosa e morbida,



Anche per la terza maglia il colletto è alla coreana con elegante bottone singolo. La finta è corta tagliata in diagonale e richiama la diagonale degli spacchetti sul fondo maglia. Nella lunetta sul retro del colletto è impresso l'anno 1893 della fondazione, mentre sul petto è applicato il logo con il simbolo del Grifone, impreziosito dalla scritta sottostante "Il Club più antico d'Italia". Completano l'outfit lo short e calzettoni in rosso granata con banda verticale lungo il polpaccio di colore blu avio. Le nuove divise sono disponibili presso il Genoa Museum and Store al Porto Antico di Genova e sul nuovo portale e-commerce del Club.