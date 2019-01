Genoa, pressing per avere Krunic dell´Empoli

La società del presidente Corsi al momento non lascia il giocatore

Genova - Preziosi alla caccia di Rade Krunic: il centrocampista dell’Empoli è il nome che piace al presidente del Genoa come pedina per rinforzare la mediana.



Cifre - La società toscana per cedere il giocatore chiede dieci milioni di Euro e al momento il Genoa pare voglia spenderne sette. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’operazione andrà o meno in porto e dare a Prandelli il primo acquisto della sessione invernale di mercato.