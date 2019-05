Genova - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi a Pegli per incontrare la squadra in vista della gara decisiva contro la Fiorentina in programma domenica alle 20.30. Successivamente il numero uno ha seguito l’allenamento a bordo campo.



Il gruppo ha svolto un allenamento basato su conclusioni in porta, schemi sulle palle inattive: domani dopo l’ultima seduta la squadra partirà per il ritiro.