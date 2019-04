Genoa, Preziosi presente a Pegli: si ferma Sanabria

Tornano Pandev e Biraschi dalla squalifica.

Genova - Ultimo allenamento a Pegli per il Genoa sotto gli occhi del presidente Preziosi: la squadra, in vista della gara di domenica contro la Spal, dopo una prima parte di riscaldamento si è concentrata su una seduta tattica. Oltre agli infortunati Favilli, Hiljemark e Sturaro, ferma restando l’assenza di Veloso per squalifica, ha dovuto alzare bandiera bianca Sanabria che non si è allenato con il gruppo: l’attaccante paraguaiano non ha recuperato dalla lieve distorsione a un ginocchio rimediata con il Torino



Questa la lista diramata dallo staff tecnico:

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Gunter, Criscito, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic

Centrocampisti: Lerager, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Schafer

Attaccanti: Lapadula, Kouame,