Genova - Allenamento mattutino per il Genoa a Pegli in vista della sfida contro la Juventus: seduta di circa due ore conclusa con un mini torneo a tre squadre. Nessun elemento della rosa risulta squalificato dal giudice sportivo.



Giovedì alle 15 è in programma a porte aperte l’amichevole contro il Baiardo. Sul fronte dei tifosi al Ferraris va a gonfie vele la prevendita contro i bianconeri. Disponibili circa 3000 posti in Gradinata Sud e 500 per il settore 5.



