Genoa, puntellare la difesa per ripartire

Due punti nelle ultime cinque partite e il derby in vista

Genova - Una posizione a metà classifica e il capocannoniere del campionato non sono stati sufficienti a garantire tranquillità al Genoa, con i tifosi in contestazione e una squadra senza identità. La scena madre del dramma rossoblu è l'esonero dell'allenatore Davide Ballardini dopo il buon inizio di torneo con 4 vittorie e 3 sconfitte. A sostituirlo è arrivato Juric, allenatore già sotto contratto con il Grifone che si è ritrovato per la terza volte in panchina dopo due esoneri. Il Genoa di Juric ha raccolto 2 punti in cinque partite, di cui un pareggio contro la Juventus (unica squadra a "rubare" punti alla capolista) senza convincere dal punto di vista del gioco espresso. L'allenatore serbo ha raccolto pochissimo in una serie molto difficile di partite (Juventus, Udinese, Milan, Inter e Napoli), ha "perso" il suo bomber che ha smesso di segnare ed è stato messo in discussione dalla dirigenza.



Juric sembra più vittima della situazione in cui si è trovato, che colpevole di averla generata, eppure il derby alla prossima giornata potrebbe essere la sua ultima chance. Il Grifone a questo punto è quattordicesimo con 14 punti (10 raccolti in casa). La priorità è puntellare la difesa, che è la seconda più perforata del campionato con 26 gol subiti ed è sesta per parate effettuate. Ripartire dalla difesa potrebbe basare al Genoa per arrivare tranquillamente alla fine del torneo, lo stesso potrebbe non essere sufficiente per il suo allenatore