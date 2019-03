Genova - Il Genoa è tornato in campo per preparare la gara di sabato contro il Parma: il gruppo si è diviso in più gruppi di lavoro: chi ha preso parte alla partita ha svolto esercitazione in palestra, gli altri hanno effettuato lavoro sul campo.



Per domani è prevista una sessione mattutina, mentre è stata annullata l’amichevole con il Baiardo originariamente prevista per mercoledì.