Genoa, rissa tra due frange ultras: diciotto denunciati

E' successo prima della gara casalinga di domenica scorsa contro la Lazio

Genova - Diciotto tifosi del Genoa sono stati denunciati dalla Digos di Genova per rissa aggravata: secondo quanto ricostruito i fatti risalgono al pre partita di domenica scorsa contro la Lazio quando due frange ultras si sono affrontate vicino allo stadio.



Botte - I due gruppi hanno iniziato a fronteggiarsi per alcuni minuti, dando inizio ad una animata discussione, poi degenerata in una breve rissa con spintoni e qualche schiaffo: in base alle indagini da parte della Polizia l'attrito fra i due gruppi sarebbe scaturito da incomprensioni per l'apposizione degli striscioni, poi acuitosi in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni dei leader dei due gruppi.