Genoa - Roma 0-0. Radu ancora protagonista, Lapadula spreca troppo

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Veloso, Radovanovic, Lerager; Bessa; Lapadula, Kouame. All. Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Gunter, Pezzella, Rolon, Dalmonte, Pereira, Lazovic, Lakicevic, Schafer, Pandev, Sanabria



Roma: Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri. A disp: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Schick, Under, Kluivert.



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Primo Tempo

4' Punizione battuta da Veloso, palla sul fondo



8' Inizio di match vivace al Ferraris



15' Tiro di Veloso, palla fuori



16' Destro di Kouamè, palla alta



18' Colpo di testa di Fazio, Radu strepitoso



21' Destro di Lapadula di poco fuori



26' Radovanovic centrale, para Mirante



32' Angolo per la Roma e Dzeko di testa manda alto di poco



33' Genoa vicino al vantaggio con Lapadula ma il colpo di testa termina fuori



37' Girata di Pellegrini, palla alta



45' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

5' Ammonito Zaniolo per fallo su Criscito



9' Inizio di secondo tempo con poche emozioni



11' Tiro di Zaniolo a giro, Radu devia in corner



12' Florenzi calcia fuori



18' Colpo di testa di Lapadula, para senza problemi Mirante



20' Fuori Pellegrini, dentro Schick



23' Pizzicata di testa dt Dzeko, para Radu