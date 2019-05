Genoa - Roma, Prandelli: «Bene la prestazione, però non è finita»

Il tecnico rossoblu commenta il pareggio dei suoi contro i giallorossi

Genova - «E’ stata una grande prestazione, peccato per il finale perché la vittoria sarebbe stato il top. L’ambiente? E’ stato straordinario. Chi è venuto non ci ha fatto sentire soli anche nelle difficoltà e li ringrazio. Carattere, fiducia e determinazione: stiamo lavorando su questo. Come sull’equilibrio e le distanze tra i reparti»: lo ha annunciato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Roma.



Rigore - Il mister rossoblu ha poi spiegato il penalty: «Il primo rigorista è Sanabria, mentre il secondo è Criscito. Al di là di questa premessa i due si sono parlati e il capitano gli ha lasciato la palla. Mi pare eccessivo criticare il ragazzo per l’errore».



Spirito - «Ho apprezzato la reazione e anche l’ordine. E’ importante ricaricarci, non perdere fiducia. Siamo in corsa, abbiamo la convinzione sabato con l’Atalanta, la squadra più in forma, di poter giocare una grande gara», ha concluso Prandelli.