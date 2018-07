Genoa, sabato 4 agosto sfida contro il Montpellier

Genova - Sabato 4 agosto alle 19 al termine del terzo ritiro pre-campionato a Bardonecchia, il Genoa affronterà a Sète il Montpellier. Sarà l’ultima uscita per i rossoblu prima del debutto in Coppa Italia nel turno del 12 agosto, prima dell’esordio al Ferraris la settimana successiva in campionato.



Domani la squadra allenata da Ballardini sarà in Germania per il trangolare in casa dell’1. Fc Magdeburgo e lo Swansea City Afc. Il 26 luglio a Brunico l’incontro con il Cuneo, alle 17, cui ne seguirà un altro, sempre in Sud Tirolo. Il 2 agosto a Bardonecchia alle 17 la passerella con l’Albissola neopromosso in Serie C dopo una stagione trionfale.