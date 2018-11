Genoa - Samp 1-1. Finisce in parità il derby della Lanterna

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Juric. A disp: Vodisek, Marchetti, Spolli, Lopez, Gunter, Pereira, Lakicevic, Sandro, Omeonga, Medeiros, Pandev, Lapadula,



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Sala, Colley, Caprari, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki.



Arbitro: Doveri di Roma



Pre Partita

Squadre in campo per il riscaldamento: inizia a riempirsi lo stadio anche se la situazione ai tornelli è critica con code sia ai distinti che in Gradinata Sud. Sia il Genoa che la Samp hanno bisogno di punti dopo la vittoria dell'Empoli contro l'Atalanta e il pareggio del Bologna contro la Fiorentina. Juric manda in campo gli stessi della sfida contro il Napoli mentre Giampaolo inserisce Jankto a metà campo e Ramirez dietro le punte.



Primo Tempo -

2' Lancio per Piatek, Audero esce e manda il pallone in tribuna



3' Cross di Praet e palla in corner. Dalla bandierina Radu respinge di pugno



7' Punizione battuta da Ramirez, Criscito anticipa Radu e palla in corner



8' GOL SAMP Ramirez mette in area di rigore, Quagliarella di testa batte Radu



16' Cross di Lazovic, Tonelli libera la sua area di rigore



16' Calcio di rigore per il Genoa: Audero stende Piatek bravo a sfruttare un errore di Andersen. L'arbitro poi ammonisce il portiere doriano



17' GOL GENOA Dal dischetto va Piatek che batte Audero



19' Tiro di Quagliarella alto



23' Rovesciata di Romero, palla alta



25' Romulo imbecca Kouamè che tenta una mezza rovesciata, palla alta sopra la traversa



26' Cross di Bessa, palla deviata in corner



33' Piatek atterrato al limite dell'area, è punizione



35' Batte Veloso, palla di poco alta



38' Sinistro di Kouamè, para a terra Audero



39' Destro di Romulo ma Audero si riscatta e manda in corner



40' Angolo per il Genoa, Romero di testa e palla sul fondo



42' Genoa vicino al raddoppio ma Audero dice no ancora una volta



44' Piatek di esterno, Tonelli manda in corner



45' Finisce qui il primo tempo, Genoa e Samp vanno al riposo sul punteggio di 1-1



Secondo Tempo

1' Sinistro di Jankto, palla alta



5' Colpo di testa di Andersen, il pallone termina fuori



7' Fuori Defrel per infortunio, dentro Caprari



11' Il Genoa attacca, la Samp si difende



15' Cross di Romulo, para Audero senza problemi



17' Kouamè di testa, Audero manda in corner



20' Sinistro di Quagliarella e palla sul fondo



28' Criscito atterra Praet, è giallo



29' Juric protesta, Doveri lo allontana



36' Gara vibrante, entrambe le squadre la vogliono vincere



40' Sandro atterra Ekdal, è giallo



44' Punizione battuta da Veloso, è corner



45' Saranno tre minuti di recupero