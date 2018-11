Genoa - Samp 1-1. Piatek su rigore, torna al gol il polacco

Genova - Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Juric. A disp: Vodisek, Marchetti, Spolli, Lopez, Gunter, Pereira, Lakicevic, Sandro, Omeonga, Medeiros, Pandev, Lapadula,



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Sala, Colley, Caprari, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki.



Arbitro: Doveri di Roma



Pre Partita

Squadre in campo per il riscaldamento: inizia a riempirsi lo stadio anche se la situazione ai tornelli è critica con code sia ai distinti che in Gradinata Sud. Sia il Genoa che la Samp hanno bisogno di punti dopo la vittoria dell'Empoli contro l'Atalanta e il pareggio del Bologna contro la Fiorentina. Juric manda in campo gli stessi della sfida contro il Napoli mentre Giampaolo inserisce Jankto a metà campo e Ramirez dietro le punte.



Primo Tempo -

2' Lancio per Piatek, Audero esce e manda il pallone in tribuna



3' Cross di Praet e palla in corner. Dalla bandierina Radu respinge di pugno



7' Punizione battuta da Ramirez, Criscito anticipa Radu e palla in corner



8' GOL SAMP Ramirez mette in area di rigore, Quagliarella di testa batte Radu



16' Cross di Lazovic, Tonelli libera la sua area di rigore



16' Calcio di rigore per il Genoa: Audero stende Piatek bravo a sfruttare un errore di Andersen. L'arbitro poi ammonisce il portiere doriano



17' GOL GENOA Dal dischetto va Piatek che batte Audero



19' Tiro di Quagliarella alto