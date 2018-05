Genoa, Samp e Spezia insieme per l’asta benefica di Stelle Nello Sport

Genova - Nuovo appuntamento con l’Asta benefica di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti su Charitystars. Quattro i cimeli, tutti dedicati al calcio, da aggiudicarsi nella prossima settimana, e a scendere in campo sono Genoa, Sampdoria e Spezia.



Per tutti i tifosi rossoblù ci sarà la possibilità di fare la propria offerta per una Genoa Experience da utilizzare nel match tra il Grifone e il Torino di domenica 20 maggio con calcio d’inizio previsto per le 20,45. La partita sarà il momento culminante di una giornata in cui, chi vincerà l’asta, potrà visitare gli spogliatoi, il campo, la sala stampa e poi incontrare i campioni rossoblù negli istanti precedenti la gara.

E se non bastasse la Genoa Experience, all’asta con Stelle Nello Sport c’è anche la maglia originale e autografata della scorsa stagione del centrocampista Luca Rigoni.



Cimelio molto importante all'asta per tutti coloro che amano i colori blucerchiati. Fino a venerdì prossimo si potrà fare la propria offerta per la maglia originale e autografata di Dennis Praet. Il belga è uno dei grandi protagonisti della super stagione della Sampdoria, titolare inamovibile, domenica scorsa ha segnato il gol che ha dato il via alla goleada blucerchiata contro il Cagliari.



All’Asta benefica partecipa anche lo Spezia con la maglia ufficiale e autografata di Raffaele Palladino. Come sempre il ricavato derivante da tutti i cimeli verrà devoluto a favore della Gigi Ghirotti, la Onlus del Professor Henriquet ormai da tanti anni al fianco del progetto Stelle Nello Sport.