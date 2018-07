Genoa secondo all´`Interwetten Cup`: in evidenza Radu e la punta Piatek

Martedì inizia la seconda fase del ritiro a Brunico in Val Pusteria

Genova - Mini triangolare a Magdeburgo per il Genoa: i rossoblu sono arrivati secondi nella “Interwetten Sommer Cup” battendo lo Swansea ai rigori 5-4 e perdendo 2-0 contro i padroni di casa.



Match - Proprio la gara con lo Swansea ha aperto le tre mini partite da 60' con il Genoa che è andato in vantaggio con un bel gol di Piatek per poi subire nel finale il pareggio realizzato da McBurnie. La formazione di Ballardini si è poi imposta ai calci di rigore con il portiere Radu in evidenza autore di due parate decisive. Nell’ultimo match il mister rossoblu ha cambiato gli uomini a disposizione ma il Magdeburgo più in là nella preparazione ha giocato meglio e ha vinto 2-0 con i gol messi a segno da Lohekemper e Butzen. Martedì è in programma a Brunico la seconda parte del ritiro.