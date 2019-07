Genoa, secondo test a Neustift: 7-0 al Wacker Insbruck

Genova - Seconda amichevole per il Genoa di Aurelio Andreazzoli che ha sconfitto a Neustift 7-0 il Wacker Insbruck, formazione della seconda serie austriaca. Gara che ha visto il tecnico genoano provare gli uomini a disposizione variando la formazione tra primo e secondo tempo. I gol sono stati messi a segno da Favilli, Sanabria; Pinamonti (tripletta) Gumus (doppietta).



Nella prima frazione Genoa schierato con il 3-5-2 e Pandev ancora nel ruolo di regista di centrocampo. In attacco la coppia Favilli-Sanabria, entrambi in gol, ma soprattutto esordio per Hiljemark che dopo sei mesi di stop in seguito all' operazione alle anche di gennaio è tornato ufficialmente in campo giocando per mezz'ora una buona prova.Nel secondo tempo Andreazzoli ha disegnato un Genoa con il 3-4-1-2 con Gumus nell'inedito ruolo di trequartista alle spalle della coppia Pinamonti-Kouamé