Genova - Ancora altre due tappe e poi sarà Parma-Genoa. Nessuna novità dell’ultima ora, dopo la notizia positiva del rientro in gruppo di Lapadula e Mazzitelli. Esercitazioni miste, esercizi con e senza palla e focus sulla tattica, dopo il preludio in sala video per analizzare alcune situazioni di gioco dell’ultima prova con il Frosinone. Preparazione specifica per i portieri. Per giovedì è fissata una sessione a porte chiuse.