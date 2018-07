Genoa, si ferma Sandro: le sue condizioni verranno monitorate

La squadra ha lavorato in campo e poi ha effettuato corse nei sentieri

Genova - Primo allenamento per il Genoa a Neustift: il gruppo ha svolto esercitazioni tattiche con la palla e poi corse nei sentieri. Da segnalare l’uscita anzitempo dal campo del centrocampista Sandro che però non dovrebbe preoccupare.



Lavoro - Per precauzione il calciatore dovrebbe lavorare a parte. Intanto domani il mister rossoblu ha messo in programma una doppia seduta: la mattina il gruppo è atteso a un lavoro in palestra mentre nel pomeriggio campo. C’è attesa per l’arrivo di Romulo che dovrebbe raggiungere la squadra mercoledì.