Genoa, sorpresa nelle convocazioni: ecco chi resta a casa

Ballardini non inserisce in lista Lapadula e Laxalt.

Genova - Gianluca Lapadula e Diego Laxalt non sono stati inseriti nella lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma questa sera alle 21.15 allo stadio Ferraris. Se per la punta è forte l’interessa da parte di Parma e Udinese, sull’esterno sinistro, oltre allo Zenit è spuntato pure lo Sporting Lisbona che annovera tra le sue fila un altro ex rossoblu, Stefano Sturaro.



Questa la lista diramata dallo staff tecnico: Marchetti, Spolli, Gunter, Criscito, Lopez, Rómulo, Piatek, Kouame, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Zukanovic, Hiljemark, Radu.