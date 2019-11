Genoa, Sturaro vicino al rientro: Motta ritrova una pedina in mezzo al campo

Genova - Il calvario per Stefano Sturaro sembra ormai finito: il centrocampista rossoblu, reduce dal brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per sette mesi, è pronto a tornare in campo.



Venerdì il centrocampista di Sanremo ha giocato un tempo contro il Monaco e le sensazioni sono state positive ma Motta potrebbe decidere di lasciarlo a lavorare ancora a Pegli e non rischiarlo a Ferrara contro la Spal. Non è esclusa una sua convocazione contro il Torino in programma domenica 1 dicembre alle 18.



Intanto per la sfida salvezza contro la formazione allenata da Leonardo Semplici rientrano Criscito e Favilli: per il capitano del Genoa non è esclusa una maglia da titolare in difesa con Pajac che potrebbe accomodarsi in panchina. Discorso diverso per Favilli, per lui è più facile un ingresso a gara in corso: Motta dovrebbe partire con la coppia Gumus-Pinamonti dopo l’infortunio a Kouamè.