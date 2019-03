Genoa super, Juventus battuta 2-0: decidono Sturaro e Pandev

I gol tutti nel secondo tempo

Genova - Sturaro e Pandev fanno volare il Genoa e la Juventus cade al Ferraris con il punteggio di 2-0. I rossoblu sono al momento l’unica squadra ad aver preso quattro punti alla Vecchia Signora senza Cristiano Ronaldo lasciato a riposo.



Primo Tempo - La prima azione della gara è del Genoa con Sanabria ma il tiro della punta viene respinto da Perin. Al 29’ Cancelo tocca il pallone con la mano in area di rigore: prima l’arbitro Di Bello concede il calcio di rigore poi torna sui suoi passi e concede punizione alla Juventus per un precedente fallo di mano di Kouamè. Prima del fischio c’è ancora tempo per un’altra azione del Genoa ma Rolon spreca mandando fuori.



Secondo Tempo - Nella ripresa al primo attacco la Juventus trova il vantaggio con Dybala ma l’arbitro annulla per un fuorigioco. Prandelli cambia per dare vivacità e i le sostituzioni si rivelano azzeccate; fuori Lazovic e Sanabria, dentro Sturaro e Pandev. Al primo affondo il Genoa va in vantaggio: Sturaro con un tiro piazzato inganna Perin e bagna il suo esordio in campionato come meglio non poteva. I rossoblu però non mollano e al 36’ trovano il raddoppio con Pandev bravo a ricevere da Kouamè e a infilare Perin all’angolino. L’attaccante si toglie la maglia e viene ammonito. La Juventus cerca il gol della bandiera ma il Genoa tiene e al 49’ può esplodere la gioia degli oltre 26 mila del Ferraris. Con questo risultato il Genoa si sale a 33 punti: dopo la sosta la sfida esterna alla Dacia Arena contro l’Udinese.