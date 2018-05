Genoa, svelata la nuova divisa casalinga

Il debutto nella partita contro il Torino

Genova - Il rosso che si fonde nel blu a suggellare l'incontro dei colori che raccontano l'identità del Genoa Cfc. E' questo l'elemento caratterizzante della nuova divisa home del Club più antico d'Italia per la stagione 2018/2019 firmata da Lotto Sport Italia, l'azienda italiana leader nelle calzature e nell'abbigliamento per lo sport e il tempo libero.



La nuova maglia per le partite interne e uno dei nuovi kit dei portieri hanno esordito in anteprima assoluta domenica 20 maggio, nell'ultima giornata della Serie A Tim 2017/18.



Innovazione e tradizione si uniscono in una divisa, progettata per il settimo anno consecutivo dal Centro Ricerca e Sviluppo di Lotto, che si caratterizza per un design fedele alla tradizione con l'innesto di particolari che conferiscono all'outfit un look originale e grintoso. La maglia presenta la classica suddivisione in quattro quarti, rappresentativi dei colori sociali, reinterpretata sul fronte e sul retro con un effetto degradé che sfuma al centro dove si fondono il rosso e il blu.



Dal punto di vista tecnico la maglia è realizzata in un tessuto di poliestere microfibra con struttura a costina e intreccio filato assai peculiare. I pantaloncini e le maniche prevedono un tessuto stretch in microfibra dalla texture uniforme, setosa e morbida. Due materiali che garantiscono massimo comfort e leggerezza durante la performance.



Impreziosiscono la divisa i dettagli. Lo scollo alla coreana con bottone singolo e la finta corta di colore rosso a contrasto, tagliata sulla parte finale, richiamano in diagonale gli spacchetti di colore bianco sul fondo maglia. Nella lunetta sul retro del colletto è impresso l'anno 1893 della fondazione, mentre sul petto è applicato il logo con il simbolo del Grifone, impreziosito dalla scritta sottostante "Il Club più antico d'Italia". La Losanga, il logo Lotto, presenta un look rinnovato con effetto 3D rigato, l'applicazione a contrasto dona luminosità. Completano l'outfit lo short di colore blu e i calzettoni rosso e blu con banda verticale lungo il polpaccio.



Nell'occasione è stata svelata la prima maglia portiere proposta nell'originale colore Green Tahiti con dettagli blu scuro su collo, bordo maniche, short e risvolto dei calzettoni. La maglia presenta un design conferito dalla stampa all over a fasce sfumate verticali, nelle tonalità del verde acqua con tecnica fotografica a effetto pixel.